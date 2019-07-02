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вторник, 02 июля 2019 01:00

Украинские военные отомстили боевикам за смерть медиков

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Украинские военные отомстили боевикам за смерть медиков
Подбили боевую машину пехоты боевиков. Иллюстрация REUTERS

Украинские военные подбили боевую машину пехоты боевиков.

"В районе... в районе выполнения определенных задач по назначению два с лишним часа назад в результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бэха. Чуток горела. 1-200, 2-300, но скорее всего из них, судя по перехвату, еще минимум один - не жилец", - написал военнослужащий ВСУ и блогер Мартин Брест на своей странице в Facebook.

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1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.

Погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.

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