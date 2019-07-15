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понедельник, 15 июля 2019 15:17

Украинские военные отбили атаку ДРГ под Водяным

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Украинские военные отбили атаку ДРГ под Водяным
Украинские военнослужащие выгнали вражескую ДРГ. Фото: УНИАН

Ночью в район Водяного выдвинулась диверсионно-разведывательная группа россиян.

При приближении противника на выгодную дистанцию начался бой, сообщают в Минобороны.

Враг отступил под давлением украинской армии.

"Потери противника уточняются. На месте боевого столкновения нашими защитниками найдены останки РПГ-7В и поврежден АК-74. Потерь среди личного состава бригады нет", - говорится в сообщении.

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Боевики на Донбассе отправили 70-летнего жителя Донецка на минное поле в сторону позиций ВСУ.

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Дата
15
июля

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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