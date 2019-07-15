Украинские военные отбили атаку ДРГ под Водяным

Ночью в район Водяного выдвинулась диверсионно-разведывательная группа россиян.
При приближении противника на выгодную дистанцию начался бой, сообщают в Минобороны.
Враг отступил под давлением украинской армии.
"Потери противника уточняются. На месте боевого столкновения нашими защитниками найдены останки РПГ-7В и поврежден АК-74. Потерь среди личного состава бригады нет", - говорится в сообщении.
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