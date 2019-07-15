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понедельник, 15 июля 2019 01:00

Боевики отправили мирного жителя на минное поле

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Боевики отправили мирного жителя на минное поле
Мужчину запугали и отправили на минное поле. Фото: Патріоти України

Боевики на Донбассе отправили 70-летнего жителя Донецка на минное поле в сторону позиций ВСУ.

"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", - сообщила пресс служба ООС.

Местный житель выполнил указание боевиков, ибо его запугивали. Отправив мужа на минное поле, террористы хотели выявить системы огневых позиций на опорных пунктах украинских военных.

Военнослужащие, находившиеся на наблюдательном посту, смогли различить гражданское лицо от военной. Именно поэтому подпустили мужчину к позициям, не нанеся вреда его здоровью.

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Как сообщалось ранее, боевики обстреляли прифронтовую Марьинку Донецкой области. Обстрелы продолжались 20 мин. Населенный пункт пророссийские войска обстреляли из БМП-2. В результате повреждены несколько домов.

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