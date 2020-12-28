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понедельник, 28 декабря 2020 00:44

Украинские саперы обезвреживают мины и снаряды на Донбассе

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Украинские саперы обезвреживают мины и снаряды на Донбассе
Донбасс разминируют. Фото: Украинское радио

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшие сутки обследовали почти 2 га территории и выявили 32 снаряда и мины в Донецкой и Луганской областях.

Все найденные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы были переданы для утилизации на специальном полигоне, сообщил пресс-центр штаба ООС.

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Согласно отчету Международного движения за запрет противопехотных мин, Украина входит в число стран с высокой смертностью от разрыва противопехотных мин.

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