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воскресенье, 21 марта 2021 18:40

Украинские позиции обстреливали из гранатометов

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Украинские позиции обстреливали из гранатометов
Потерь на Донбассе нет. Фото: УП

В воскресенье на Донбассе зафиксировали 2 вражеских обстрела.

"С начала этого периода, 21 марта, было зафиксировано два враждебных обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное", - говорится в вечерней сводке ООС.

Оккупанты устроили обстрелы из гранатометов различных систем.

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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

20 марта возле поселка Шумы Торецкое горсовета Донецкой области российский снайпер смертельно ранил украинского военного Кирилла Быковского. Погибший из Кропивницкого, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

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