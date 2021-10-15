Украинские позиции на Донбассе обстреляли из минометов

На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь. Фото: OOC

С начала суток российские оккупанты пять раз нарушили режим тишины.

В частности, трижды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса. Неподалеку Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

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Выстрелы раздавались также вблизи Авдеевки, там оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, без применения запрещенного вооружения.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.