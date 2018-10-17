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среда, 17 октября 2018 07:53

Украинская армия вновь понесла невосполнимые потери

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Украинская армия вновь понесла невосполнимые потери
На Донбассе активизировалась работа вражеских снайперов. Фото: GLOBAL LOOK press/Oleg Pereverzev

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз обстреляли украинские позиции, трижды применив запрещенное вооружение.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов, сообщили в штабе операции объединенных сил.

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За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранение.

По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожено и еще двое ранены.

Под Авдеевкой на Донбассе состоялся бой между украинскими военными и боевиками. Последние пытались устроить засаду ВСУ, однако наши бойцы вели наблюдение с тепловизоров.

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17
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