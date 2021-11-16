Украинцы захватили российский беспилотник

БПЛА "Орлан-10" находится на вооружении только в России. Фото: Операция объединенных сил

Украинские средства радиоэлектронной борьбы посадили российский беспилотник "Орлан-10".

Он пересек линию разграничения. Специалисты ВСУ вынудили беспилотник приземлиться, передает пресс-служба ООС.

"Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил. Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии сообщении", - говорится в сообщении.

"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Это беспилотник есть на вооружении только в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин пробил очередное дно заявлением о войне на Донбассе

"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", - добавили в ООС.

За прошедшие сутки, 15 ноября, российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь и раненых среди военнослужащих в результате вражеских действий нет.