Украинцы захватили российский беспилотник

Украинские средства радиоэлектронной борьбы посадили российский беспилотник "Орлан-10".
Он пересек линию разграничения. Специалисты ВСУ вынудили беспилотник приземлиться, передает пресс-служба ООС.
"Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил. Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии сообщении", - говорится в сообщении.
"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге. Это беспилотник есть на вооружении только в России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин пробил очередное дно заявлением о войне на Донбассе
"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", - добавили в ООС.
За прошедшие сутки, 15 ноября, российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь и раненых среди военнослужащих в результате вражеских действий нет.
Комментарии