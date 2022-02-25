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Спецтема: Напад Росії на Україну

Украинцы прорвали позиции оккупантов на Донбассе

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Украинцы прорвали позиции оккупантов на Донбассе
Войска прорвали наступление в районе Беловодска. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе украинские войска прорвали позиции оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня в полдень в районе Беловодска Луганской области украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - говорится в сообщении.

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Российские подразделения понесли значительные потери. Они бегут с поля боя в направлении границы России.

По состоянию на 25 февраля количество потрерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады. Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не получала за все время своего существования еще ни в одном начатом ею вооруженном конфликте.

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