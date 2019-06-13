Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

С середины апреля 2014 года террористы захватили горсовет Мариуполя. Фото: Ukrainer

13 июня 5 лет назад украинские войска освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь. Он и до сих пор остается лакомым куском для Кремля, ведь имеет важное стратегическое значение.

Мариуполь - это портовый город. Имеет 2 металлургических комбинаты (Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и "Азовсталь") и самое большое в Украине машиностроительное предприятие - концерн "Азовмаш". Их продукция составляет значительную часть экспорта Украины, пишет ukrinform.ua.

Противостояние между украинцами и сепаратистами началось в Мариуполе почти сразу после побега из Украины президента Виктора Януковича. Особенно силы РФ активизировались после аннексии Крыма.

С середины апреля террористы захватили горсовет. 9 мая, выполняя приказы московских кураторов, штурмовали городское УВД. Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом ранили и взяли в плен начальника УВД Валерия Андрощука, убили начальника ГАИ Виктора Саенко и бойца добровольческого батальона милиции "Азов" Родиона Добродомова. Окупанты заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы. Многие силовиков уже готовился переходить на сторону РФ.

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Украина контролировала только Мариупольский аэродром, на котором находились нацгвардейцы, военнослужащие ВСУ и добровольцы из батальона МВД "Азов". Штурм города изначально планировали на 23 мая 2014-го, чтобы дать возможность горожанам проголосовать на президентских выборах, но впоследствии отказалось от этого плана. Не хватало сил и средств.

Окончательной датой начала освобождения назначили 13 июня. В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Нацгвардии и спецназ МВД. Помощь поступала от Правого сектора и местных активистов.

Штурм начался в 5:00. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников ликвидовалы их ключевые опорные точки, уничтожили технику и восстановили контроль над всеми захваченными сооружениями.

С тех пор город живет напряженной, но мирной жизнью. Он до сих пор остается уязвимым для терактов, крупнейший из которых произошел 24 января 2015-го.

5-ю годовщину освобождения от российских захватчиков Мариуполь отметит фестивалем "Свободный Мариуполь". Праздник откроют в 10:00 парадом украинской военной техники. В течение будут проводить мастер-классы, соревнования и многое другое.