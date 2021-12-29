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среда, 29 декабря 2021 17:04

Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения

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Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинский военный по укрытию наблюдает за позициями российских оккупантов на Донбассе. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Кабинет министров утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 декабря.

Согласно документу, введение запрета или ограничения осуществляется военным командованием на основании указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных местностях.

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В решении указываются обстоятельства в Украине или отдельных ее местностях и неблагоприятные факторы военного характера, которые создают угрозу для населения и существенно снижают уровень обеспечения его жизнедеятельности.

В решении также указываются:

- список лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места нахождения или места жительства;

- сроки введения запрета или ограничения по выбору места нахождения или места жительства лиц;

- населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства лиц;

- обоснование необходимости введения запрета или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц;

- другие мероприятия, которые заключаются в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях.

Решения о военном положении в Украине будут приниматься в зависимости от обстоятельств. Пока таких причин нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В случае возможного нападения России на Киев включат сирены, будут объявления на радио и телефоны, сообщил заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко. Гражданам в случае вторжения следует собрать "тревожный чемодан".

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Дата
29
декабря

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