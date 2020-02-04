Украинцы назвали главное требование к Зеленскому

Прекращение войны на Донбассе остается ключевым общественным запросом к президенту у 64% украинцев.

Об этом говорится в результатах январского опроса социологической группы "Рейтинг".

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Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45% опрошенных, возрождения промышленности - 30%. 24% ждут от Владимира Зеленского повышения социальных стандартов и 22% - повышения качества медицины.

Автор: ratinggroup.ua Общественно-политические настроения населения в январе 2020-го

Автор: ratinggroup.ua Общественно-политические настроения населения в январе 2020-го

Со времени парламентских выборов рейтинг правящей партии "Слуга народа" вырос на 2% и составляет 45,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января.