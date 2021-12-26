Украина упростит пересечение КПВВ на Донбассе

Украина до конца 2021 года намерена отменит обязательную установку приложения "Дій Вдома" для лиц, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает "Слово и Дело".
"У нас есть ограничения через ковод. Я увидела, насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", – сказала Верещук.
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Министр озвучила свое предложение президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, которые, как заявляет Верещук, его поддержали.
"Если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение и люди смогут, не страдая, пересекать КПВВ", - добавила глава Минреинтеграции.
19 октября прекратил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда на оккупированный Крым "Чаплинка". Не работал с июня, потому что его реконструировали. Проехать на полуостров можно через другие два КПВВ – "Чонгар" и "Каланчак".
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