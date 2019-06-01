Украина тестирует новые американские катера

Военно-морские силы ВСУ проводят завершающие испытания новеньких катеров типа Island, которые передали Украине США.
Проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные тестирования, пишут в ВСУ.
Новый катер Р191, который назвали в честь города Славянск совершил контрольный выход из бухты Арундле, города Балтимор, штат Мэриленд.
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Во время похода проверяли его оборудования и эффективность. После всех испытаний "Славянск" перевезут в Украину.
На Азовском море экипажи малых бронированных артиллерийских катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели учения по маневрирования.
Вместе с этим тренировались по практическому выполнению стрельб из кормового и носового модулей, пишут в ООС.
Учения провели при поддержке морской авиации, в частности привлекли вертолет Ми-14 и морскую авиационную бригаду.
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