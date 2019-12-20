Украина приобретет американские вертолеты "Apache"

Американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache" могут приобрести для Вооруженных сил Украины / фото: ukrmilitary.com

Министерство обороны планирует закупить американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache".

Такое решение принято по результатам оборонного обзора, который завершился на прошлой неделе, а его результаты переданы в Кабинет Министров Украины.

При осмотре были оценены угрозы нацбезопасности и перспективы развития среды безопасности; осуществлено планирование сил и ресурсов; формирования перспективной модели организации обороны и составляющих сил обороны.

Результаты осмотра станут базой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, стратегий и программ развития видов и родов войск Вооруженных Сил Украины, других компонентов сил обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армии покупают натовские палатки и обувь

В военном ведомстве считают, что необходимо ликвидировать пробелы в возможностях украинской армии и отечественном оборонно-промышленному комплексу закупкой современного вооружения из-за рубежом, это касается вертолетов AH-64 "Apache", самолетов F-16 "Fighting Falcon", зенитно-ракетных систем "Patriot", противотанковых ракет "Javelin" и др.

Украинская армия будет реформироваться к стандартам НАТО, "не на словах, а на деле".