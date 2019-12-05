Зеленский: После достижения мира армия останется приоритетом. Идем к НАТО

Президент поблагодарил волонтеров. Фото: president.gov.ua

Украинская армия будет реформироваться к стандартам НАТО, "не на словах, а на деле".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на торжественном собрании по случаю 28-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

"Мы укрепляем нашу боеспособность. Стараемся не на словах, на плакатах, а на деле приближать нашу армию к стандартам НАТО.

Это касается полноценного реформирования всех сфер обороны. Самое главное - достойного обеспечения вас и ваших семей", - сказал Зеленский.

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"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Сейчас достигаем этого дипломатическим путем, но сильное войско делает позицию любого государства увереннее и крепче", - сказал президент.

"После достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития. Нашей независимости. Права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - продолжил Зеленский.

Также президент упомянул о волонтерах.

"Сегодня, 5 декабря, их день, праздник. Спасибо волонтерам за их важное и большое дело. За каждый переданный армии бронежилет, тепловизор, аптечку. И не менее важные детские рисунки с пожеланиями "Возвращайся живым", - сказал он.

"И третья очень знаковая вещь для нашей армии - это правда. Она на нашей стороне и этим все сказано. Это наша страна и наша земля. Слава Вооруженным силам Украины. Слава Украине", - заявил Зеленский.

В бюджетном запросе в конгресс США президент Дональд Трамп предусмотрит $250 млн на военную помощь Украине. Однако официальное представление бюджетной заявки будет происходит в феврале или марте.