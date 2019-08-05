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вторник, 06 августа 2019 10:23

Украина приценивается к бразильским самолетам-штурмовикам Super Tucano

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Делегация Воздушных сил ВС Украины во главе с командующим - Сергеем Дроздовым прибыли в Бразилию для оценки приобретение легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EBN-314 Super Tucano.

Для них были организованы демонстрационные полеты на базе 3/3-й Авиационной эскадрильи 5-го крыла, на вооружении которого есть такие самолеты, сообщает infodefensa.com

Автор: Министерство обороны Бразилии
  Легкие штурмовики Super Tucano на вооружении 17 стран, включая США. Больше самолетов у Бразилии - почти 100
Легкие штурмовики Super Tucano на вооружении 17 стран, включая США. Больше самолетов у Бразилии - почти 100

Украинскую делегацию ознакомили с организационно-штатной структурой подразделения и показали, как организована работа по обслуживанию самолетов.

Также представители Воздушных сил посетили предприятие Embraer Defence & Security, в ходе которого были обсуждены возможном сотрудничестве и различные условия приобретения самолетов. В том числе, по программе LAS (Light Attack - легкий штурмовик), которая позволяет привлечь украинские предприятия к изготовлению вооружения на самолеты.

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EMB-314 Super Tucano - разработка бразильской компании Embraer. Сначала планировалось, что самолет будет использоваться как учебный, но впоследствии был доработан под легкий турбовинтовой штурмовик.

Первый прототип самолета поднялся в небо в 1999-м. Масса полезной нагрузки Super Tucano составляет 1550 кг, а дальность полета при использовании подвесных топливных баков - до 8 ч.

Для взлета и посадки самолета достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 900 м. Вооружение EMB-314 содержит 2 пулемета 50-го калибра с 200 патронами каждый, расположенные в крыле.

Самолет может также оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" типа AIM-9 производства Raytheon, подвесными ракетными контейнерами и обычными или управляемыми бомбами.

В Николаеве на государственном предприятии "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" сейчас идет ремонт 2 боевых самолетов Воздушных сил ВС Украины - Су-24М и Су-24МР, который будет завершен до конца года.

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Дата
06
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