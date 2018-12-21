Украина получила новые боевые вертолеты

Украина закупила во Франции 55 боевых вертолетов. Фото: uapress.info

Украинские военные в ближайшее время получат 55 боевых вертолетов.

Вертолеты закупят во Франции в рамках контракта с авиакомпанией Airbus Helicopters SAS, отметил президент Украины Петр Порошенко. Сегодня передал первую партию вертолетов ВСУ.

"Отдельно хочу отметить, что во время переговоров я поставил четкую задачу, чтобы к этим процессам обязательно были привлечены ВСУ. И в рамках приложений к контракту мы должны иметь также и боевые вертолеты Airubus, которые укрепят боевую мощь ВСУ ", - сказал Порошенко.

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Добавил, что закупка иностранной техники не помешает развитию украинского военного производства.