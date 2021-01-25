Украина покупает уголь у боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 702
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 585
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2115
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 702
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1512
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1665
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 774
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1917
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
3
5
10
13
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
Ему было 28: показали фото воина ВСУ, которого убил вражеский снайпер
СБУ &quot;поймала&quot; российского наемника
СБУ "поймала" российского наемника
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Видео
Все видео
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1512
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 558
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 216
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 828
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3069
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 576
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 10:58

Украина покупает уголь у боевиков

  Комментировать
Украина покупает уголь у боевиков
Донбасс не вернут с свержением режима Путина. Фото: Золочив.нет

Россия не уйдет из Донбасса после свержения режима Владимира Путина.

РФ вложила много денег на дестабилизацию тех территорий, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев - сопредседатель общественной организации "Правое дело".

Россияне продают Украины антрацитовый уголь, что добывают на украинских территориях.

"По официальным данным, до 70 процентов антрацитового угля мы закупаем в России, которая оккупировала Донбасс. Деньги на это берем с валютных поступлений, необходимых для развития мирных территорий. За весь период российской оккупации мы закупили уголь у государства-агрессора на 4,5 миллиарда долларов", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под видом гражданских могут быть агенты ФСБ - Пархоменко

Россия не уйдет из Донбасса, потому что много отдала на перевод украинских мощностей.

"Она ежегодно вкладывает в промышленность до 2 миллиардов долларов. Построили 5 водоотливных комплексов, привлекая специалистов с Ростовской области", - говорит эксперт.

Полное интервью читайте здесь: Россия не вернет Донбасс с уходом Путина - Снегирев

Оккупированый Донбасс можно освободить военным путем.

Этому поспособствует политический и экономический кризис внутри России, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.

Автор: София Староконь
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина покупает уголь у боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Известная зубная паста появилась после смерти создателя

Кардиналом стал украинец, который провел 18 лет в лагерях

Зеленскому исполнилось 43 года

Открыли крупнейший в мире отель

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 3 Просмотров: 17235
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 13005
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 10773
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 7884
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
Жертв могло быть больше: новые подробности расстрела школьника на горке
 1 Просмотров: 6246
Донбасс
Россияне из нас не слезут - Сергей Пархоменко
Россияне из нас не слезут - Сергей Пархоменко
 1 Просмотров: 666
Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные
Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные Просмотров: 324
Оккупанты палили из тяжелого оружия на Донбассе
Оккупанты палили из тяжелого оружия на Донбассе 1 Просмотров: 135
Covid-19: сообщили последние данные о больных в ВСУ
Covid-19: сообщили последние данные о больных в ВСУ Просмотров: 90
Впечатление, что им привезли папку из-за поребрика и перевели - Маркив об итальянском суде
Впечатление, что им привезли папку из-за поребрика и перевели - Маркив об итальянском суде
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
3
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Голосов: 10294
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть