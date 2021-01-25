Украина покупает уголь у боевиков

Донбасс не вернут с свержением режима Путина. Фото: Золочив.нет

Россия не уйдет из Донбасса после свержения режима Владимира Путина.

РФ вложила много денег на дестабилизацию тех территорий, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев - сопредседатель общественной организации "Правое дело".

Россияне продают Украины антрацитовый уголь, что добывают на украинских территориях.

"По официальным данным, до 70 процентов антрацитового угля мы закупаем в России, которая оккупировала Донбасс. Деньги на это берем с валютных поступлений, необходимых для развития мирных территорий. За весь период российской оккупации мы закупили уголь у государства-агрессора на 4,5 миллиарда долларов", - говорит эксперт.

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Россия не уйдет из Донбасса, потому что много отдала на перевод украинских мощностей.

"Она ежегодно вкладывает в промышленность до 2 миллиардов долларов. Построили 5 водоотливных комплексов, привлекая специалистов с Ростовской области", - говорит эксперт.

Полное интервью читайте здесь: Россия не вернет Донбасс с уходом Путина - Снегирев

Оккупированый Донбасс можно освободить военным путем. Этому поспособствует политический и экономический кризис внутри России, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.