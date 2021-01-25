Россияне из нас не слезут - Сергей Пархоменко

Оккупированый Донбасс можно освободить военным путем - Пархоменко. Фото: Униан

Оккупированый Донбасс можно освободить военным путем.

Этому поспособствует политический и экономический кризис внутри России, говоритGazeta.ua Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.

"Аресты счетов российских компаний, ограничения транспортировки энергоносителей из РФ, прекращение любого сотрудничества по инфраструктурным и тем более оборонительным проектам стран Запада с Россией, расширение списка российских чиновников и военных, против которых применяются персональные санкции. Главное - Украине нельзя идти на какие-то уступки Кремлю. Кремль не прощает слабости. Где-то уступим - потом россияне уже с нас "не слезут", - говорит он.

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В таком случае государство-оккупант само выйдет из украинских территорий, поскольку не сможет вести войну.

В истории есть примеры удачной силовой деоккупации - это недавний конфликт в Нагорном Карабахе, где Азербайджан отвоевал свои земли и восстановление независимости Хорватии, речь идет о крупномасштабной операции "Буря", в которой за 84 ч. государство вернуло себе Сербскую Страну правда с большими потерями среди мирного населения. - Gazeta.ua.

"Гипотетически РФ может вывести свои войска и даже агентуру. Но она не будет разоружать и забирать милиарные соединения коллаборационистов. Их придется разоружать украинской армии и Нацгвардии", - говорит Пархоменко.

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