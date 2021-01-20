Впечатление, что им привезли папку из-за поребрика и перевели - Маркив об итальянском суде

Итальянское правительство признало, что Крым аннексирован Россией, на Донбассе - агрессия РФ. А судья в итальянской Павии - нет, говорит в интервью журналу "Країна" военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив.

Называет мотивационную часть его приговора к 24 годам тюрьмы нелепым фейком российской пропаганды.

"Для того судьи в Украине идет гражданская война, России там нет, сепаратисты защищали журналистов и мирных жителей, наши войска - карательные группировки. До сих пор говорят, что я - не военный по контракту, а парамилитари - полувоенный. Обвинили в убийстве, совершенном с группой людей. Такое впечатление, что им привезли папку из-за поребрика и перевели на итальянский.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Нацгвардеец Виталий Маркив: «Хотел одеть форму - меня судили якобы за военные преступления, но как гражданского. Сказали: не положено, ты бандит. Решил: не могу быть в форме - буду в вышиванке. Их бесила и она, и приветствие "Слава Украине!"

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Хотел одеть форму. Меня судили якобы за военные преступления, но как гражданского. Сказали: не положено, ты бандит. Решил: не могу быть в форме - буду в вышиванке. Их бесила и она, и приветствие "Слава Украине!" Называли неонацистской. Это писала их пресса. Подумал: ага, "Слава Украине!" - будет каждый раз".

Беседу с бойцом Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым читайте в журнале "Країна" от 21 января 2021 года.

3 ноября апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли в 2014-м на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. Этого решения он ждал более 3 лет. 4 ноября Маркив вернулся в Киев. Продолжил службу в Нацгвардии. Восстанавливается на третьем курсе университета МВД.