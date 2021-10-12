Украина подготовила для Гааги сообщение о "парадах пленных" на Донбассе

Международный уголовный суд даст возможность эффективнее расследовать военные преступления. Фото: Facebook / Ирина Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение в Международный уголовный суд о "парадах военнопленных" и разрушении мостов на Донбассе.

Она провела первое заседание Международного совета экспертов о преступлениях совершенных в условиях вооруженного конфликта с участием ее иностранных членов, написала она в Facebook.

"Этот совещательный орган сделает нас более эффективными в расследовании и привлечении к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в оккупированных Крыму и на Донбассе", - написала Венедиктова.

Представление касается проведения оккупантами "парадов военнопленных". В офисе генпрокурора обратили внимание на "парад" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 пленных, захват в плен 101 военнослужащего батальона "Донбасс" и "марш" 22 января 2015-го, участниками которого стали 20 пленных военных.

"Наших бойцов публично водили по оккупированному Донецку под камеры российских СМИ. К ним применяли физическое насилие с целью публичного наказания и демонстрации для прессы их беспомощного состояния. Военнопленным постоянно угрожали убийством, а присутствие вооруженных участников незаконных вооруженных формирований на "парадах" еще больше убеждало их, что угрозы реализуют", - пишет Венедиктова.

Прокуроры считают, что эти факты должны предварительно квалифицировать по статье - Посягательство на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения Римского статута Международного уголовного суда.

Другое сообщение касается разрушения мостов в Донецкой и Луганской областях Украины. Указали о 43 инцидентах.

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Международный уголовный суд обладает юрисдикцией в отношении открытия расследования военных преступлений.

В Гааге Арбитражный суд начал слушания по юрисдикции в деле Украины против России в отношении захвата кораблей в Керченском заливе. В ноябре 2018 года Россия захватила украинские суда "Никополь", "Бердянск", "Яны-Капу" и 24 украинских моряка.