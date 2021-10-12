Украина подготовила для Гааги сообщение о "парадах пленных" на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 873
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 4212
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 792
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1251
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1287
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2997
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5787
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 918
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1998
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 684
Фото
Все фото
32
4
28
6
4
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Видео
Все видео
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1269
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 558
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 927
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1053
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2178
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 486
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
вторник, 12 октября 2021 14:10

Украина подготовила для Гааги сообщение о "парадах пленных" на Донбассе

  Комментировать
Украина подготовила для Гааги сообщение о &quot;парадах пленных&quot; на Донбассе
Международный уголовный суд даст возможность эффективнее расследовать военные преступления. Фото: Facebook / Ирина Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение в Международный уголовный суд о "парадах военнопленных" и разрушении мостов на Донбассе.

Она провела первое заседание Международного совета экспертов о преступлениях совершенных в условиях вооруженного конфликта с участием ее иностранных членов, написала она в Facebook.

"Этот совещательный орган сделает нас более эффективными в расследовании и привлечении к ответственности за военные преступления и преступления против человечности в оккупированных Крыму и на Донбассе", - написала Венедиктова.

Представление касается проведения оккупантами "парадов военнопленных". В офисе генпрокурора обратили внимание на "парад" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 пленных, захват в плен 101 военнослужащего батальона "Донбасс" и "марш" 22 января 2015-го, участниками которого стали 20 пленных военных.

"Наших бойцов публично водили по оккупированному Донецку под камеры российских СМИ. К ним применяли физическое насилие с целью публичного наказания и демонстрации для прессы их беспомощного состояния. Военнопленным постоянно угрожали убийством, а присутствие вооруженных участников незаконных вооруженных формирований на "парадах" еще больше убеждало их, что угрозы реализуют", - пишет Венедиктова.

Прокуроры считают, что эти факты должны предварительно квалифицировать по статье - Посягательство на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения Римского статута Международного уголовного суда.

Другое сообщение касается разрушения мостов в Донецкой и Луганской областях Украины. Указали о 43 инцидентах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко

Международный уголовный суд обладает юрисдикцией в отношении открытия расследования военных преступлений.

В Гааге Арбитражный суд начал слушания по юрисдикции в деле Украины против России в отношении захвата кораблей в Керченском заливе. В ноябре 2018 года Россия захватила украинские суда "Никополь", "Бердянск", "Яны-Капу" и 24 украинских моряка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина подготовила для Гааги сообщение о "парадах пленных" на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Ку-клукс-клан сделали облаву

Террористы атаковали Бали: 202 человека погибли

Мільйони літрів пива і атракціони - запустили унікальний фестиваль

После 21 дня в открытом океане экспедиция Колумба открыла Америку

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 7380
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
7
 Просмотров: 6615
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 6390
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 4887
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4619
Донбасс
Россия должна признать свою ответственность за сбитый Boeing - совместное заявление Украины и ЕС
Россия должна признать свою ответственность за сбитый Boeing - совместное заявление Украины и ЕС 1 Просмотров: 135
Протестные движения порабощенных Россией народов будут расти - разведка
Протестные движения порабощенных Россией народов будут расти - разведка Просмотров: 459
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе Просмотров: 2115
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 1719
Российский оккупант ранил украинского воина
Российский оккупант ранил украинского воина Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
5
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
1
Президента Чехии доставили в больницу
Голосов: 11650
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть