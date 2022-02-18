Украина не готовит наступление на Донбассе - Залужный обратился к жителям оккупированных районов

Главнокомандующий призвал верить в ВСУ и не слушать российские фейки. Фото: Reuters

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных районов Донбасса.

Он отметил, что главари боевиков врут о наступлении Украины. Эта информация не соответствует действительности.

"Военно-политическое руководство государства не проводит и не планирует военную операцию на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант освобождения территорий – политико-дипломатический", - сказал он.

Залужный указал, что боевые действия на Донбассе приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Для Украины жизнь ее граждан является самой высокой ценностью.

Бойцы ВСУ реагируют на провокации боевиков только в случае угрозы личному составу или гражданских жителей.

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"Не верьте лжи оккупационных властей. Вас используют для эскалации ситуации с целью развязывания очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава ООС, планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке не соответствует действительности. Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в эти дни сеет российская пропаганда. Поэтому я призываю верить только официальным источникам информации. И верить в Вооруженные силы Украины", - подытожил он.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.