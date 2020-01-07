Украина может начать искать альтернативы Минску

Пристайко рассказал о Минских договоренностях. Фото: Укринформ

Если процесс разведения войск на Донбассе продлится слишком долго, нужно будет рассматривать возможные альтернативы Минским соглашениями.

Об этом в интервью Bild рассказал глава МИД Вадим Пристайко.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", - отметил он.

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Это не значит, что Украина выходит из общего Минского процесса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в контексте "нормандского саммита" "нащупыванием позиций".