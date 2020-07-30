Украина консультируется с Минском об экстрадиции задержанных "вагнеровцев"

Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков "Вагнера".

Киев обратился с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на Донбасса, сообщили УНІАН в пресс-службе Офиса президента.

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"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств. Вся мировая общественность крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны", - говорится в сообщении.

В ночь на среду в санатории под белорусским Минском задержали 32 человек, которых называют сотрудниками частной военной компании Вагнера. Еще один был задержан на юге страны.

Беларусь уже пригласила послов России и Украины для объяснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.