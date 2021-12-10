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пятница, 10 декабря 2021 17:53

Украина инициирует экстрадицию беглого палача "Изоляции"

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Украина инициирует экстрадицию беглого палача &quot;Изоляции&quot;
Палач "Изоляции" Евгений Бражников сбежал за границу. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Украина намерена подать в розыск и инициировать экстрадицию обвиняемого по делу донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Евгения Бражникова, сбежавшего во Францию.

Об этом заявил начальник департамента военных преступлений офиса генпрокурора Юрий Рудь, пишет "РБК-Украина".

"На ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске беглеца и инициирует его экстрадицию", - говорится в материале.

Рудь уверен в успешности анонсированных мер.

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Евгений Бражников попал на подконтрольную Украине территорию в конце 2019 года в ходе обмена пленными. Вскоре оказалось, что он был надсмотрщиком в "Изоляции" и пытал пленных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд.

Суд в Донецкой области отказался рассматривать дело. Его передали в Оболонский райсуд Киева. На первое заседание в конце ноября Бражников не явился.

Адвокат его заявил, что Бражников уехал из Украины и попросил убежища во Франции. Однако никаких документов, подтверждающих это, не предоставил.

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Дата
10
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