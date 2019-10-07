Украина имеет возможность купить американские истребители F-15

Украина может закупить американские истребители F-15 | фото: Вики

Для Воздушных сил ВС Украины есть возможность приобрести в США всепогодные тактические истребители 4-го поколения - F-15.

Такую информацию озвучил заместитель командира воздушного командования "Центр" по авиации полковник Олег Захарчук в интервью АрмияInform.

Задачу по замене советских истребителей после исчерпания их сроков эксплуатации поставил министр обороны.

"В перспективе министр обороны поставил задачу по закупке новых летательных аппаратов. Например, возможна закупка в США самолетов F-15. Они тоже не новые, но имеют значительный боевой потенциал, что позволяет выполнять задания на достаточно высоком уровне", - рассказал Захарчук.

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F-15 - американский всепогодный тактический истребитель 4-го поколения. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Принят на вооружение в 1976-м. Истребители воевали на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, Югославии и Ливии. Эти самолеты участвовали в прошлогодних международных военно-воздушных учениях "Чистое небо-2018" в Украине.

В сентябре 2018-го в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украине.