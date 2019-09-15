Украинские моряки научились управлять катерами Island

Катеры готовы к передаче Украине

Украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island.

Об этом сообщает посольство Украины в США

По сообщению посольства, подготовку прошли 32 моряка.

"Теперь корабли" Славянск "и" Старобельск "вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины на защите морской безопасности", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ( "Айленд") Украины.

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Речь идет о 30-метровые катера - Drummond и Cushing. Оба патрульные катера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.