Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак

ВСУ должны быть готовы к обороне своей территории и поэтому постоянно проводят учения и "готовятся ко всем действиям", в том числе и к наступлению. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская армия готова пойти в наступление на Донбассе и имеет шансы вернуть оккупированные территории.

Но попытка отвоевать украинскую землю связана с многочисленными рисками и может привести к непоправимым последствиям. И будущая атака зависит не от приказа президента Владимира Зеленского. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил в эфире передачи "Бацман".

"У Зеленского проблемы дать команду или принять решение нет. Просто надо просчитать все последствия, силы и возможности, резервы, готовность государства. Если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что Донецк - это многомиллионный город. Есть риски, что погибнет очень много местного гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдет", - пояснил Хомчак.

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ВСУ должны быть готовы к обороне своей территории и поэтому постоянно проводят учения и "готовятся ко всем действиям", в том числе и к наступлению, отметил Хомчак.

"Мы создаем учебно-материальные базы, нам в этом очень серьезно помогают партнеры. Потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, готовы ли мы сегодня к наступлению? Готовы, потому что Украина находится в опасности", - сказал глава Генштаба.

Он утверждает, что ВСУ были готовы к наступлению в 2014 году, но этому помешали регулярные войска России на Донбассе.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Из них 8 раз оккупанты целились по позициям ВСУ, один раз по населенному пункту. И один раз минировали дистанционно наши позиции.