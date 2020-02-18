Украина будет просить ООН ввести миротворцев на оккупированный Донбасс. Фото - zaxid.net

Украина будет настаивать в ООН на необходимости введения международного миротворческого контингента на всю территорию временно оккупированной части Донбасса. А не только на линию разграничения, как того хочет Россия.

18 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко отправляется в Нью-Йорк и будет поднимать этот вопрос перед генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Генеральной ассамблеей ООН. Об этом глава МИД заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Пристайко объяснил, что РФ пытается снимать вопрос о миротворцах на Донбассе, поскольку этот момент не упоминается в Минских соглашениях.

Украинские власти рассматривают возможность организации совместных полицейских патрулей с представителями оккупированных районов на Донбассе. К совместному патрулированию территории будут допущены представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных общин.