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среда, 12 февраля 2020 17:11

"УБДшников стало слишком много" - кондукторша выгоняла ветерана из автобуса

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&quot;УБДшников стало слишком много&quot; - кондукторша выгоняла ветерана из автобуса
Кондуктор заявила, что за маршруткой едут троллейбусы, и предлагала мужчине подождать другой транспорт на остановке. Фото: www.0629.com.ua

11 февраля в Мариуполе кондуктор маршрутного автобуса пыталась выгнать мужчину с удостоверением участника боевых действий из автобуса.

Конфликт произошел в маршрутном такси №112, номер АН 3087КТ, об этом сообщает сайт 0629.

Мужчина зашел в салон и показал удостоверение, дающее право на бесплатный проезд, кондуктор начала возмущаться и кричать. Заявила, что за маршруткой едут троллейбусы, и предлагала мужчине подождать другой транспорт на остановке.

Когда другие пассажиры стали защищать бойца, кондуктор заявила, что ему делать в городе нечего.

"Пусть идет воюет тогда. УБДшников стало слишком много", - закричала она.

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Ставшие свидетелями неприятного инцидента мариупольцы не понимают, как молодая девушка-кондуктор может так себя вести по отношению к защитникам Украины.

Руководитель департамента транспорта горсовета Василий Клат пояснил, что в подобных случаях нужно обращаться с письменной жалобой, чтобы он мог "уволить или привлечь к ответственности кондуктора".

В Умани неравнодушные люди разыскали водителя маршрутки, который выгнал детей погибшего на фронте героя русско-украинской войны Дмитрия Пожарского. Активисты добились увольнения мужчины, а также извинений перед семьей солдата.

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12
февраля

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