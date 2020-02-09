Активисты привели на кладбище маршрутчика, который выгнал детей героя АТО

В Умани водитель маршрутки высадил детей героя АТО. Фото: Facebook

В Умани неравнодушные люди разыскали водителя маршрутки, который выгнал детей погибшего на фронте героя русско-украинской войны Дмитрия Пожарского.

Активисты добились увольнения мужчины, а также извинений перед семьей солдата. Об этом сообщается на странице Черкасской областной "Свободы" в Facebook.

"7 февраля в Умани водитель 17 маршрута отказался везти детей погибшего. Несмотря на то, что дети показали удостоверения, которые гарантируют бесплатный проезд, водитель выгнал их из автобуса. В салоне было несколько человек, но никто не попытался заступиться. Уманские свободовцы быстро нашли перевозчика. В результате водителя уволили и он публично извинился перед семьей", - говорится в сообщении.

Водителя маршрутки привели на могилу Дмитрия Пожарского, где он извинился за свой поступок.

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"Произошедшая ситуация позорная. Хамство водителя в отношении детей является недостойным поведением как профессионала да и вообще как человека. Мне очень жаль, что люди до сих пор не понимают цену мирной жизни. Это уже не первый случай такого отношения водителей к семьям погибших в русско-украинском войне. Но мы не позволим такое поведение. Пусть это станет уроком для всех водителей! ", - отметили в ВО "Свобода".

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