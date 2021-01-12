У военного, застреленного снайпером, остался 6-месячный сын

38-летний старший солдат Олег Андриенко погиб от огнестрельного ранения в зоне ООС. Фото: 4studio.com.ua

Назвали имя украинского военного, который погиб 11 января от обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил.

По данным Донецкого областного военного комиссариата, погибший - боец ​​56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Трагедия произошла от населенного пункта Пески Донецкой области. Российские наемники открыли огонь, предположительно, из снайперского оружия. Смертельное ранение от вражеской пули получил старший солдат 38-летний Олег Андриенко из Запорожья.

Брат погибшего также военнослужащий. Он сейчас несет боевую службу в том же подразделении - на соседней позиции.

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Дома в Запорожье у погибшего Олега Андриенко остались мать, жена и полугодовалый сын Тимур.

Гибель Олега Андриенко - 1-я официальная боевая потеря ВСУ с начала года.

С начала суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе Водяного, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и с автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли огонь.