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четверг, 28 декабря 2017 18:58

У Павлополя оккупанты совершили провокацию

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  Боевики совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО
Боевики совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО

Боевики совершили три прицельные обстрелы опорных пунктов сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Приазовье боевики провоцировали воинов в боевых противостояний у Павлополь. Сначала противник вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия. На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Боевики продолжают нарушать перемирие. За минувшие сутки под вражескими обстрелами были ранены двое украинских военнослужащих.

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