Российская армия претендует на звание сильнейшей в мире, но имеет кучу больших проблем. Фото из открытых источников.

Российская армия имеет много слабых мест, хотя и претендует на звание сильнейшей в мире.

В вооруженных сил РФ проблемы с сухопутными войсками и мобилизацией, рассказал Степан Полторак, министр обороны Украины.

"РФ начала вкладывать огромные средства в развитие своих вооруженных сил не сегодня, и поэтому имеет определенные преимущества, особенно в части ядерного, ракетного потенциала, авиации. В то же время "провисают" сухопутные войска. Мы наблюдаем за этим процессом, отслеживаем, каким путем движется Россия, какие угрозы могут возникнуть и, конечно, принимаем адекватные решения для максимального нивелирования угроз.

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В частности, в прошлом году, во время проведения последних учений, в том числе в Белоруссии, у них были огромные трудности по вопросам мобилизации и проверки готовности мобилизационного ресурса ", - сказал министр.

Между тем террорист Александр Бородай считает, что Россия оказалась в кругу врагов и скоро может начаться война.