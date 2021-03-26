"У нас война не на Донбассе" - представитель в ТКГ объяснил, почему не стоит заменять "Минск"

Сергей Гармаш объяснил, почему не стоит заменять минскую переговорную площадку. Фото: Тарас Подолян

Проблема войны и мира не в тексте Минских договоренностей, не в названии формата, а в желании сторон. То есть его отсутствия в Москве. Нет смысла менять площадка, считает представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

"Урегулировать конфликт в соответствии с текстом можно, если заставлять Россию к этому вместе с западными партнерами.

Но первые три года войны мы поддерживали экономику "республик". Все это время торговали, и торгуем с Россией. За Порошенко Медведчук не только вернулся в политику, но и стал масштабным бизнесменом. Это результат ненадлежащего реакции властей на российскую агрессию в Донбассе в 2014 году. Тогда должны были объявить военное положение, мобилизовать людей и экономику, арестовать российские активы, наложить санкции. И закрыть пророссийские медиа ".

Обмен пленными происходит сложно, потому что Россия не видит никого ценного для себя в Украине, добавляет.

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"Если бы мы предложили на обмен, например, Медведчука - у Путина, возможно, появился бы интерес".

Считает, все в государстве наконец должны понять, что у нас война не на Донбассе.

"Там - проявление только одного инструмента гибридной агрессии - военный. Но Москва воюет с нами и экономически, и информационно, и внутриполитическими инструментами и кибернетическими. Война - глобальная. Поэтому бесполезно говорить, что перестанут стрелять на Донбассе и наступит мир. Это глупость. Но и не перестанут - не для того туда столько оружия завезли, столько денег на военных тратят ".

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В Украине нельзя увеличивать число заключенных по политическим мотивам, как Сергей Стерненко и Андрей Антоненко. Нужно вернуть доверие украинский к судебной системе. Об этом говорит представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.