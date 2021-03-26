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пятница, 26 марта 2021 09:36

В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных

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В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
Если не арестовывать людей по политическим условиям, то можем вернуть доверие украинский в суд. Фото: hromadske.ua

В Украине нельзя увеличивать число заключенных по политическим мотивам, как Сергей Стерненко и Андрей Антоненко.

Потому что можно вернуть доверие украинцев к судебной системе, об этом говорит представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

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"Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивами. Достаточно Андрея Антоненко и Сергея Стерненка, Яны Дугаровои и Юлии Кузьменко", - говорит он.

Когда акции протеста переходят в погромы, то у власти не остается выбора, как применить силу.

"Когда атакуют наше здание. Те, кто атакуют государство, не оставляют ему выбора, чем включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, оно не будет государством, дальше будет Российская Федерация и уехали. Не будет сопротивления", - сказал Арестович.

5 человек получили подозрение за хулиганство во время акции протеста под Офисом президента Украины. Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей.

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