Тяжелое вооружение не применялось: рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Тяжелое вооружение не применялось, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.
"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово", - говорится в сообщении.
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К сожалению, один украинский военный получил ранения. Потери врага уточняются.
На сегодня у боевиков террористической организации ДНР в подвалах находится более 500 россиян. От родственников задержанных ждут выкуп, требуют от $50 тис.
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