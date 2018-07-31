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вторник, 31 июля 2018 21:07

Тяжелое вооружение не применялось: рассказали о ситуации на Донбассе

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Тяжелое вооружение не применялось: рассказали о ситуации на Донбассе
В штабе ООС сообщили сводки с фронта. Фото: JK

Сегодня российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Тяжелое вооружение не применялось, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово", - говорится в сообщении.

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К сожалению, один украинский военный получил ранения. Потери врага уточняются.

На сегодня у боевиков террористической организации ДНР в подвалах находится более 500 россиян. От родственников задержанных ждут выкуп, требуют от $50 тис.

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