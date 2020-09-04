Трое военных воровали продукты из госпиталя и продавали их

Военнослужащие воровали продукты из военного госпиталя. Фото: dbr.gov.ua

На Луганщине трое военнослужащих воровали продукты из военного госпиталя.

В частности, 32-летний житель Винницы-контрактник воспользовался тем, что в выходные и праздничные дни количество пациентов и работников госпиталя значительно меньше питались в столовой. Поэтому он искусственно создавал излишки продуктов и присваивал их для продажи. На тот момент мужчина временно исполнял обязанности заместителя начальника по материально-техническому обеспечению одного из военных медицинских учреждений, сообщает пресс-служба ГБР.

После этого продукты перегружали за пределами воинской части на личную машину другой военослужащей, которая искала места реализации и продавала их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила масштабное разворовывание военного оборудования

Впоследствии следователи ГБР задержали младшего лейтенанта - организатора преступления и руководителя организованной преступной группы. В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые принадлежат военному госпиталю. Сумма ущерба устанавливается.

Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, благодаря которой злоумышленники украли 32 млн грн. Средства воровали, подписав контракт на выполнение гособоронзаказа.