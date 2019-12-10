Трое украинских военных погибли в день "нормандских переговоров"

9 декабря в зоне ООС погибли трое украинских военнослужащих. Фото: facebook.com/pressjfo.news

9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил. Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировалио также вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела. Дважды неподалеку Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. У Березового - из автоматических гранатометов. Вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 3 вражеских обстрела. У Луганского - из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Боевики начали усилено минировать Донбасс, что в итоге приводит к их же гибели, а потом обвиняют во всем украинскую армию.