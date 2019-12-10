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вторник, 10 декабря 2019 06:06

Боевики начали усиленно минировать Донбасс и погибать на своих минах

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Боевики начали усиленно минировать Донбасс и погибать на своих минах
Боевики усиленно минируют территории. Фото: Главком

Боевики начали усилено минировать Донбасс, что в итоге приводит к их же гибели, а потом обвиняют во всем украинскую армию.

Российское командование продолжает интенсивные работы по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечено прибытие на передовые позиции дополнительных инженерно-саперных подразделений оккупационных войск для оборудования новых огневых позиций.

Противник наращивает минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Для выполнения задач по установлению дополнительных минных полей сформированы специальные группы из военнослужащих оккупационных войск, которые предварительно прошли подготовку в учебных центрах на территории РФ.

В то же время растет число случаев гибели российских оккупантов из-за несогласованности действий по минированию участков местности. При этом эти потери противник пытается оправдать деятельностью т.н. "украинских диверсионных групп" и обстрелами со стороны подразделений Объединенных сил.

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Раньше сообщалось, что президент согласился продолжить действие закона про "особый статус Донбасса".

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