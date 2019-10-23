Трое боевиков пошли на "концерт Кобзона": показали фото

19 октября "бригаду 200" пополнили трое путинских боевиков.

Это 40-летний Вадим "Камаз" Смоляченко, 58-летний Виктор "Дон" Плешаков и 61-летний Владимир "Дядя Вова" Феденко. Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан.

Все трое были занесены в базу данных "Миротворец". О Смоляченко там указано, что он из города Шахты Ростовской области. Участвовал в боевых действиях на Луганщине. Умер от инсульта в Москве.

Автор: facebook.com/ukrop.bc 19 октября «бригаду 200» пополнил Вадим Смоляченко

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Плешаков из Санкт-Петербурга. В бандформированиях ЛНР воевал с августа 2014-го. О причине смерти не сообщается.

Автор: facebook.com/ukrop.bc 19 октября «бригаду 200» пополнил Виктор Плешаков

Владимир Феденко из села Платоновка Свердловского района Луганской области. Участвовал в захвате здания СБУ в Луганске, был разведчиком и наводчиком во время боев под Зеленопольм. В результате минно-взрывной травмы потерял правую ногу. Лечился на территории России и в Крыму. От чего умер, неизвестно.

Автор: facebook.com/ukrop.bc 19 октября «бригаду 200» пополнил Владимир Феденко

На Донбассе погиб боевик 27-летний Глеб Зверев - российский наемник из Йошкар-Олы. Был занесен в базу данных "Миротворца".