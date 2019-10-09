Трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777
"Выглядит как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777
Просмотров: 198
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
2 Просмотров: 1584
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1962
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1044
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3006
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1827
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4491
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6291
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3816
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1998
Фото
Все фото
8
8
8
10
10
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Батальон особого назначения &quot;Полтава&quot; отправился в зону ООС
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения
Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения
Тишина угнетает, завелись крысы, уколы делаем сами: как живут люди прифронтового города
Тишина угнетает, завелись крысы, уколы делаем сами: как живут люди прифронтового города
Видео
Все видео
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1917
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6381
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1278
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 927
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 13:37

Трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

  Комментировать
Трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого
Боевики трижды стреляли по Золотому Луганской области. Всего с начала суток оккупанты нарушили режим тишины 17 раз / фото: Корр

Враг трижды стрелял возле поселка Золотое Луганской области, где якобы должен состояться процесс разведения войск.

С начала суток враг совершил 11 обстрелов позиций операции Объединенных сил, ни украинских воин не пострадал, заявил во время брифинга представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты трижды применяли по нашим украинским героям артиллерию и минометы, сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения", - говорит он.

С 10:25 зафиксировано разрывы трех вражеских мин калибра 82-мм в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Террористы вели минометный обстрел в районе поселка Пески Донецкой области, выпустив по позициям украинских воинов 10 мин калибра 82-мм и применив крупнокалиберные пулеметы.

В течение 40 минут российско-оккупационные войска совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122-мм и выпустили 6 мин 120-го калибра по украинским защитникам поселка Новолуганского и Доломитного Донецкой области.

Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах Пищевика, Новогнатовки, Лебединского, Николаевки, Красногоровки, Золотого и Майорска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому

По имеющейся информации, боевых потерь вследствие враждебного прицельного огня среди наших героев нет.

По состоянию на 7:00 9 октября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

148 лет назад родился знаменитый Украинский богатырь

Украинских писателей приговорили к высшей мере наказания

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Вместо тысячи тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 70632
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 40429
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 33527
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 32365
Рассказали, кто останется без пенсий
Рассказали, кто останется без пенсий Просмотров: 24787
Донбасс
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
 Просмотров: 1056
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
 Просмотров: 1368
Разведение сил: боевики должны отойти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников
Разведение сил: боевики должны отойти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников Просмотров: 1233
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
8
 Просмотров: 585
Подорвался на мине: в Днипре спасают тяжело раненного бойца
Подорвался на мине: в Днипре спасают тяжело раненного бойца Просмотров: 513
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
6
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Отвод войск на Донбассе: Кремль дал свой ответ
2
Штайнмайер объяснил свою формулу
Голосов: 1766
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua