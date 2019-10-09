Трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

Боевики трижды стреляли по Золотому Луганской области. Всего с начала суток оккупанты нарушили режим тишины 17 раз / фото: Корр

Враг трижды стрелял возле поселка Золотое Луганской области, где якобы должен состояться процесс разведения войск.

С начала суток враг совершил 11 обстрелов позиций операции Объединенных сил, ни украинских воин не пострадал, заявил во время брифинга представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты трижды применяли по нашим украинским героям артиллерию и минометы, сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения", - говорит он.

С 10:25 зафиксировано разрывы трех вражеских мин калибра 82-мм в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Террористы вели минометный обстрел в районе поселка Пески Донецкой области, выпустив по позициям украинских воинов 10 мин калибра 82-мм и применив крупнокалиберные пулеметы.

В течение 40 минут российско-оккупационные войска совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122-мм и выпустили 6 мин 120-го калибра по украинским защитникам поселка Новолуганского и Доломитного Донецкой области.

Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах Пищевика, Новогнатовки, Лебединского, Николаевки, Красногоровки, Золотого и Майорска.

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По имеющейся информации, боевых потерь вследствие враждебного прицельного огня среди наших героев нет.

По состоянию на 7:00 9 октября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.