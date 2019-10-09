Сообщили хорошие новости с Донбасса

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было. Фото: Униан

9 октября вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" и "СЕВЕР" противник произвел 17 обстрелов в районе Песков, Опросного, Новотроицкого, Водяного, Новогригорьевки, Пищевика, Павлополя, Майского, Новолуганского, Луганского, Хутора Свободного и Светлодарска.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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В проект государственного бюджета на 2020 год на сферу национальной безопасности и обороны заложили наибольшую сумму за годы независимой Украины - 245,8 млрд грн, или 5,4% от ВВП.