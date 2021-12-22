Топили и вешали на дыбу: украинского заключенного в Донецке подвергали зверским издевательствам

На фото гражданин Украины Сергей Курис, над которым зверски издевались российские оккупанты. Он находится в тяжелом физическом и моральном состоянии. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинец Сергей Курис, которого незаконно удерживают в плену боевики ДНР, находится в тяжелом состоянии после зверских издевательств и допросов.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, Куриса удерживают в СИЗО-5 оккупированного Донецка.

"В СИЗО-5 к Сергею применяли пытки электрическим током, его топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно избивали, наносили ожоги окурками, угрожали застрелить, изнасиловать жену и убить ребенка", - написала Денисова.

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Сейчас украинский пленник содержится в камере карцерного типа в подвальном помещении. Ему категорически запрещены прогулки. Из-за нехватки свежего воздуха у мужчины постоянные головные боли, головокружение и удушье, отметила Денисова.

"Руководство следственного изолятора на жалобы о состоянии здоровья не реагирует и медицинскую помощь не оказывает. Несмотря на то, что родным удалось получить документы, подтверждающие местонахождение Сергея, органы оккупационной администрации РФ упорно опровергают факт его удержания", - добавила омбудсмен.

Она обратилась к руководству Международного Красного Креста с требованием срочно навестить украинца, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Сергей Курис был задержан 6 сентября 2019-го в Донецке на глазах у жены и малолетнего ребенка. Трое вооруженных мужчин насильно бросили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через четыре дня к нему домой пришли так называемые сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью вместе с окровавленным Сергеем, и провели обыск. Изъяли личные вещи и документы. Больше мужчину родные не видели. С помощью адвоката удалось установить местонахождение и выяснить, что Куриса обвиняют в "шпионаже".