ТКГ подтвердила встречу советников глав государств

Зеленский сообщил о встрече. Фото: АП

Трехсторонняя контактная группа подтвердила встречу советников глав государств - участников нормандского формата.

Встретятся главы Украины, Германии, Франции и РФ, заявил президент Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

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"Подтвердили встречу советников в нормандском формате, это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения встречи лидеров "нормандии", - сказал президент журналистам на брифинге в Херсонской обл.

Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках "нормандского формата" может состояться 28 августа. Об этом рассказал представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.