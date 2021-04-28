ТКГ не рассматривала документ о контроле над режимом тишины - Кравчук

Кравчук переконаний, що ухвалення цього документа матиме позитивний ефект. Фото: Reuters

Рабочая группа в составе ТКГ не рассматривала документ об усилении контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе.

Его планируют рассмотреть 28 апреля, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом". Он отметил, что пока не удалось окончательно договориться о прекращении огня, а также о принятии дополнительного механизма контроля над соблюдением тишины.

"Подгруппа не принимает окончательного решения. Есть четыре подгруппы в составе ТКГ: политическая, по вопросам безопасности, гуманитарная и экономическая. Они созданы для того, чтобы подготовить повестку дня, которая будет рассматриваться на заседании. Решение будет приниматься завтра. Сейчас идет процесс обсуждения не отталкивания вопроса, а именно обсуждения. У нас редко такое было на рабочих подгруппах, когда темы обсуждались. В последнее время, во всяком случае. А сейчас вот эта тема обсуждается", - сказал Кравчук.

Он убежден, что принятие документа будет иметь положительный эффект.

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Проект этого документа был передан спецпредставителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Он содержит семь пунктов дополнений к тому механизму, который действует с июля 2020 года.