Террористы перешли линию разграничения и попытались предъявить права на Счастье

Террористы ЛНР перешли линию разграничения и заявили, что Минские соглашения распространяют их власть на территорию Счастья.
Поведение лиц, представляющих боевиков на переговорах в Минске, сняли журналисты "5 канала".
"Согласно минским договоренностям, Станица и Счастье наши", - сказал соратник террористов Владислав Дейнего.
Он вместе с Ольгой Копцевой пытались убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны держаться линии разграничения.
Украинцы им напомнили, что линия разграничения по соглашению проходит по середине реки Северский Донец.
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Копцева сказала журналистам, что боевики используют в переговорах в Минске их видео.
"Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провоциклонное (вероятно, имелось в виду "провокационное" - Gazeta.ua) заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах", - сказала она.
На участке разведения в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ видели группу по разминированию в сопровождении трех боевиков с наружными повязками с надписью "Совместный центр по контролю и координации".
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