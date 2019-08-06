Террористы перешли линию разграничения и попытались предъявить права на Счастье

Поведение террористов сняли на видео. Фото: "5 канал"

Террористы ЛНР перешли линию разграничения и заявили, что Минские соглашения распространяют их власть на территорию Счастья.

Поведение лиц, представляющих боевиков на переговорах в Минске, сняли журналисты "5 канала".

"Согласно минским договоренностям, Станица и Счастье наши", - сказал соратник террористов Владислав Дейнего.

Он вместе с Ольгой Копцевой пытались убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны держаться линии разграничения.

Украинцы им напомнили, что линия разграничения по соглашению проходит по середине реки Северский Донец.

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Копцева сказала журналистам, что боевики используют в переговорах в Минске их видео.

"Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провоциклонное (вероятно, имелось в виду "провокационное" - Gazeta.ua) заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах", - сказала она.

На участке разведения в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ видели группу по разминированию в сопровождении трех боевиков с наружными повязками с надписью "Совместный центр по контролю и координации".