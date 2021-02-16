Террористы на памятнике поместили изображение украинского военного

Боевики украли из интернета фото, которое сделал Найем. Фото: facebook.com/den.kazansky

На памятнике боевикам ДНР в Дебальцево Горловского района Донецкой области изобразили фото с украинским военным.

Журналист, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский в Facebook сообщил, что эту фотографию в январе 2015 года сделал Мустафа Найем.

На фото украинский военный стоит у железнодорожного вокзала. Найем выложил фото в Instagram. Тогда Дебальцево еще было под контролем украинской армии. Предполагают, что боевики украли фото из интернета.

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Плиту с гравировкой поместили в центре памятника. Он расположен рядом с "администрацией" Дебальцево. Планируется открытие 19 февраля.

Покушение на командира батальона так называемой народной милиции ДНР Сергея Попова с криминальными кличками "Длинный" и "Дуремар" является российской провокацией накануне встречи трехсторонней контактной группы. Россияне пытались показать бесчеловечное отношение украинской стороны в нейтрализации боевиков, поскольку в машине сепаратиста находилась его несовершеннолетняя дочь, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".