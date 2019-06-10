Терористи визнали, що першими стріляють по ЗСУ

Боевики стреляют из артиллерии в оккупированном Шахтерске Донецкой области посреди улиц. 2015 год. / фото: СМИ

Боевик Александр Болотин, который живет недалеко от линии фронта, признал, что именно они первыми открывают огонь по позициям украинской армии.

Даже когда украинские бойцы не стреляют, пишет у себя на Facebook журналист Денис Казанский.

"Таким образом, впервые за 5 лет человек, официально имеет отношение к ДНР, признал, что именно "ДНР-овськие" формирование нарушают Минские соглашения и срывают перемирие. И даже записал на видео свой возмущен монолог.

Болотин вообще интересный персонаж, является сторонником ДНР и России, но при этом не стесняется критиковать то, что происходит в ОРДЛО. А теперь у него и вовсе сдали нервы. Видимо, вскоре попадет на подвал за такую ​​позицию. Соратники по ДНР уже объявили его украинским агентом и фашистом за то, что он просто признал очевидное", - пишет Казанский.

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"Это вам не какой-пропагандист из Москвы, составляет истории о карателей. Это реальный житель Донецка, недалеко от линии фронта живет и своими глазами видит, кто и когда открывает огонь", - говорит журналист.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель выдвинула обвинения против украинских военных.